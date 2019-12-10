Твердый путь: Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

До начала политической карьеры Лужков работал в НИИ пластмасс, где дослужился до поста заместителя заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Впоследствии он возглавлял профильные отделы в Государственном комитете по химии, министерстве химпромышленности СССР (там же он позже, в 1980-х, руководил управлением), а также целым ОКБ автоматики и объединением «Химавтоматика». На фото: столичный мэр с певцом Олегом Газмановым поют песню о Москве, 1997 год