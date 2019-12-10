Твердый путь: Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

Во вторник, 10 декабря, ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался на 84-м году жизни в немецкой больнице: в Мюнхене ему проводили операцию на сердце. Помощник бывшего столичного градоначальника Тимур Шогенов подтвердил информацию о его смерти, однако от дальнейших комментариев отказался. О том, как развивалась карьера мэра Москвы, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Макаров
Юрий Михайлович Лужков родился в Москве, детство провел на Украине у бабушки. В столицу вернулся ближе к окончанию школы, а после поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. На фото: Борис Ельцин и Юрий Лужков у Мемориала на Поклонной горе, 1994 год
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
До начала политической карьеры Лужков работал в НИИ пластмасс, где дослужился до поста заместителя заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Впоследствии он возглавлял профильные отделы в Государственном комитете по химии, министерстве химпромышленности СССР (там же он позже, в 1980-х, руководил управлением), а также целым ОКБ автоматики и объединением «Химавтоматика». На фото: столичный мэр с певцом Олегом Газмановым поют песню о Москве, 1997 год
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
О работе Юрия Лужкова в научных институтах напоминают сотни запатентованных им изобретений, благодаря чему он получил неофициальное звание символа российской патентной системы. В их числе — «улей», набор связанных с монорельсом и МКАД патентов, пирожок полуоткрытый и кулебяка, роторный двигатель внутреннего сгорания и капсула для проращивания семян. Фото: Лужков на матче между сборными правительства и творческой интеллигенции, 1998 год
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Фото: РИА Новости/Александр Поляков
Комсомолец, член КПСС неоднократно избирался в районные и городские депутаты, а впоследствии и в Верховный Совет РСФСР. Фото: Юрий Лужков и представители официальной делегации пекинского городского правительства на празднике-демонстрации полетов китайских воздушных змеев на Тушинском аэродроме, 1999 год
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
В конце 1980-х он стал первым зампредом Мосгорисполкома и по совместительству главой Московского агропромышленного комитета и комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, секретарем которой была Елена Батурина. Уже много лет она не сходит с верхушки рейтинга самых богатых женщин России. На фото: Лужков на церемонии открытия пятого Московского фестиваля пива, 2003 год
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Фото: РИА Новости/Александр Панов
На первых выборах столичного градоначальника Юрий Лужков был избран вице-мэром. Меньше чем через два месяца произошли события августа 1991 года, в которых он, будучи еще и премьером московского правительства, активно участвовал. На фото: Лужков поздравляет пять молодоженов в здании столичной мэрии, 2007 год
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Через год после выборов избранный мэр Гавриил Попов ушел в отставку, президент России Борис Ельцин назначил Юрия Лужкова на вакантный пост. В итоге он занимал его с 1992 по 2010 год — целых 18 лет. На фото: Юрий Лужков во время встречи Деда Мороза и Снегурочки, 2008 год
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Юрия Лужкова отправил в отставку президент России Дмитрий Медведев в 2010-м. В тот год ему ставили в вину, что он покинул родной город, когда тот накрыл смог от торфяных пожаров. Глава государства заявлял, что увольнение связано с «невиданных масштабов коррупцией» и пробками. На фото: мэр на концерте в честь дня рождения Иосифа Кобзона, 2009 год
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
21 сентября 2016 года Юрий Лужков отметил 80-летие, а на следующий день получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Тогда он поделился с главой государства, что намерен «вернуться из небытия». Калининградский губернатор Антон Алиханов не исключал, что предложит ему пост в сфере агрохозяйства, но в конечном счете экс-мэр сосредоточился на собственных проектах
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