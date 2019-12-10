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В Сети появились фото последствий удара секретной ракеты США

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Фото: twitter.com/Qalaat Al Mudiq
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В интернете появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю боевиков в Сирии. Публикация появилась в Twitter-аккаунте Qalaat Al Mudiq.

Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X. Это модифицированная версия ракеты Hellfire «Адское пламя». Оружие отличается от предыдущей версии своим механизмом: цель поражается не взрывчаткой, а лезвиями, которые раскрываются при подлете к ней.

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Автор публикации отмечает, что такое оружие уже применялось в районе города Африн в Алеппо. Предположительно, в результате той атаки погибли три человека. Вместе с тем неясно, что послужило причиной внезапного интереса к использованию этого оружия. Похоже, по мнению журналиста The Drive, что ракету выбирают для целенаправленных убийств в Северной Сирии. Тем не менее непонятной остается работа ее системы наведения.

6 декабря неизвестные напали на военную базу США в Сирии, Американцы ответили злоумышленникам артиллерийским обстрелом, а также использовали световые бомбы.

4 декабря боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо. Погибли 10 мирных жителей, среди них восемь детей, мужчина и женщина. Еще 13 человек ранены, семеро из них — дети, двое находятся в тяжелом состоянии.

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