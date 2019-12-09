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Асад ответил на письмо папы римского о ситуации в Сирии

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Фото: TASS/Zuma/Mikhael Klimentyev
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Сирийский президент Башар Асад ответил на письмо папы римского Франциска о ситуации в Сирии. Об этом глава республики сообщил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, показанном в понедельник, 9 декабря.

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Ранее в июле папа римский Франциск направил письмо Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии.

«У меня создалось впечатление, что у Ватикана, возможно, не полная картина происходящего. Это ожидаемо, так как на Западе мейнстримовые СМИ рассказывают о «плохом правительстве», убивающем «хороших людей»… Это некорректно», — цитирует ТАСС ответ Асада в эфире итальянского телеканала.

Асад добавил, что в ответном послании понтифику он рассказал о реальной ситуации в Сирии и о том, как Дамаск заботится о людях в освобожденных районах.

«Самое важное в освобождении района военным методом — иметь поддержку общественности там», — отметил Асад.

Отмечается, что итальянский канал неоднократно откладывал показ интервью, что в Дамаске назвали попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии.

В июле президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию обсудил с папой римским Франциском сохранение христианских святынь в Сирии.

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