Microsoft объявила о закрытии системы Windows 10 Mobile

Корпорация Microsoft официально прекратит поддержку последней версии операционной системы Windows 10 Mobile. Об этом сообщил портал iGuides в понедельник, 9 декабря.

Сборка Windows 10 Mobile 1709 после завершения срока поддержки с 10 декабря не будет получать никаких обновлений.

Отмечается, что обладатели Windows-смартфонов смогут продолжить пользоваться своими устройствами, однако многие возможности платформы перестанут функционировать.

Кроме того, до 20 января 2020 года пользователям, которые хотят иметь доступ к мобильному Office, нужно установить этот пакет, поскольку затем ссылки на него будут удалены из каталога.

В начале 2019 года компания Microsoft призвала переходить с Windows 10 Mobile на другие платформы — Android и iOS.

Операционная система Windows 10 Mobile, предназначенная для мобильных устройств с диагональю экрана до девяти дюймов, была выпущена 8 марта 2016 года. Ее активная разработка была прекращена в январе 2018-го.

3 ноября Apple предупредила пользователей устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, то останутся без доступа в интернет.