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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как танцует российский президент Владимир Путин. Своими впечатлениями она поделилась во время лекции для студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России, передает «РИА Новости» в понедельник, 9 декабря.

Кнайсль в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог» представила в МГИМО свою книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию».

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«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу», — сказала экс-министр, отвечая после презентации на вопрос одной из студенток, какого было на собственной свадьбе танцевать с президентом России. Кнайсль пояснила, что российский лидер перед началом танца поклонился, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

«Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно», — отметила дипломат.

Австрийский политик также посоветовала студентам занимать себя не только «информацией, фактами и книгами», но и не забывать, что «в жизни есть и другие вещи».

В июне 2019 года Кнайсль рассказывала СМИ, как вручила Путину приглашение на свое бракосочетание. По ее словам, это произошло во время визита российского лидера в Вену, где он вместе со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом открывал выставку в Музее истории искусств. Бывший министр иностранных дел Австрии тогда вручала приглашения своим коллегам, и у нее осталось одно приглашение, которое они с будущим супругом решили вручить президенту России. «Мы вручили ему карточку, я и думать не могла, что он даст согласие на 18 августа», — сказала она.

В августе 2018 года российский президент посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия по пути на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. По словам Путина, визит на торжественное мероприятие носил частный характер.

В МИД Австрии тогда пояснили, что приглашение Путина на свадьбу не имеет политического подтекста.

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