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Глава ОСК рассказал о стоимости военных экспортных заказов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Портфель экспортных заказов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) составляет несколько миллиардов долларов. Об этом 9 декабря заявил президент ОСК Алексей Рахманов.

Как передает «РИА Новости», Рахманов не уточнил конкретную сумму, сославшись на то, что он не может ее разглашать. Кроме того, корпорация в 2019 году подписала 17 госконтрактов с Министерством обороны России, что позволит загрузить предприятия до 2026–2028 года.

Рахманов добавил, что до конца года Военно-морской флот России получит четыре корабля, которые прошли средний и восстановительный ремонт.

Ранее, 22 ноября, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о создании арктического центра судостроения и ремонта на базе ОСК.

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