ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора

Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1. Он станет первым аппаратом, собирающим и уничтожающим космический мусор.

Как сообщается в понедельник, 9 декабря, на сайте ЕКА, целью зонда станет отработанная ступень ракеты Vega. На орбите Земли в настоящее время «дрейфуют» остатки космических кораблей. «Поэтому все страны-члены ЕКА активно поддержали эту миссию», — заявил глава Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер.

По словам основателя и главы ClearSpace Люка Пиге, на орбите находятся около 2 тыс. действующих спутников и более 3 тыс. неисправных. «Это подходящее время для такой миссии», — подчеркнул он.

«Даже если завтра все космические запуски будут остановлены, прогнозы показывают, что количество орбитального мусора будет продолжать расти, поскольку столкновения между предметами создают свежий мусор в виде каскадного эффекта», — прокомментировала проект глава направления ЕКА «Чистое пространство» Луиза Инноченти.

В NASA считают, что на сегодняшний день на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. В апреле глава ведомства Джеймс Брайденстайн заявил, что ракетные испытания Индии привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора, потенциально опасного для Международной космической станции.