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«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС), как считают в NASA. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на «Роскосмос» и его головной научный институт ЦНИИмаш.

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Отмечается, что специалисты госкорпорации и института перепроверили расчеты партнеров по программе МКС, которые заявляли о необходимости маневра уклонения.

«На основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства (российские специалисты. — Ред.) сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», — говорится в сообщении.

В NASA считают, что на сегодняшний день на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора.

2 апреля глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ракетные испытания Индии привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора, потенциально опасного для МКС.

25 августа сообщалось, что «Роскосмос» разработал систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.

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