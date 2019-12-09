Россияне рассказали о любимых занятиях во время авиаперелетов

Порядка 40% авиапассажиров предпочитают спать во время перелета, следует из опроса, проведенного поисковиком Aviasales. Для этого многие путешественники берут в салон удобную одежду, подушку под шею, маску для сна и беруши, пишет «РИА Новости» в понедельник, 9 декабря.

Многие пассажиры признались, что специально не спят перед полетом, чтобы сделать это на борту, а некоторые даже принимают снотворное, сообщает телеканал «360».

29% туристов сообщили, что пользуются в самолете мультимедийной системой или заранее скачивают в гаджеты музыку и фильмы. 17% опрошенных читают во время полета бумажные или электронные книги.

Эксперты туристического поисковика провели опрос 26 тыс. пользователей Сети.

2 декабря «Известия» писали, что в начале 2020 года Российские железные дороги (РЖД) запустят сервис, позволяющий купить билеты сразу на несколько видов транспорта — поезд, самолет, автобус и паром. Об этом сообщил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. Сейчас тестируется новый сайт, с помощью которого можно построить сложный маршрут, также появится мобильное приложение.