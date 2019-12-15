На счастье лапу: конечности больным животным заменят новые импланты

Ученые придумали, как спасти конечности домашних животных при остеосаркоме. Обычно при сильном опухолевом поражении им грозит ампутация лап, однако российские специалисты нашли способ минимизировать вред для организма питомца и при этом полностью сохранить его двигательную активность . Научная группа подготовила и провела несколько успешных операций по спасению конечностей кошкам с раком костей. Лапы больным животным заменили пористыми имплантами, которые напечатали на 3D-принтере. Их заселили собственными клетками животного для ускорения заживления . В ближайшее время ученые намерены провести ряд таких уникальных операций и более крупным домашним животным — например, собакам.

У кошки не боли, у собаки не боли

Если у человека поражен какой-то участок кости, то хирургические манипуляции стараются свести к минимуму для сохранения здоровых тканей . Самый радикальный метод лечения — ампутацию — до последнего стараются не рассматривать. Люди проходят интенсивную терапию, им вживляются самые современные импланты. К сожалению, ветеринария пока заметно отстает: зачастую гораздо проще, быстрее и дешевле ампутировать пораженную конечность или, при более благоприятной ситуации, установить несложный имплантат, который все равно будет плохо приживаться в силу своего качества и высокой подвижности животного.

Н1 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Однако на самом деле минимизировать вред для организма питомца и при этом полностью сохранить его двигательную активность можно, и это доказывает совместная работа коллектива малого инновационного предприятия «Биомиметикс», действующего в НИТУ «МИСиС», ученых НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и московских ветеринаров. Как пояснил «Известиям» научный сотрудник Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Федор Сенатов, группа исследователей подготовила и провела уже несколько успешных операций по спасению конечностей домашних животных, больных остеосаркомой.

— В дальнейшем мы хотели бы пробовать создавать типовые имплантаты для тех случаев, когда требуется срочное хирургическое вмешательство. Кроме того, нам было бы интересно работать над созданием имплантатов для домашних животных более крупного размера , — отметил ученый.

01_acupuncture_RTS1COK9 В Китае нестандартный подход применяется не только в медицине, но и ветеринарии. Хозяева домашних питомцев прибегают к иглоукалыванию, чтобы унять боль любимых кошек и собак. В специальных ветклиниках традиции народной медицины приспособили для лечения животных, которые оказались парализованы по тем или иным причинам. Подробнее — в галерее «Известий» Фото: REUTERS/Aly Song 02_acupuncture_RTS1COMI Практики уверены, что иглоукалывание эффективно не только для людей. Принцип, впрочем, тот же — специальные тонкие иглы вводятся в определенные точки, которые в акупунктуре называются меридианами. Считается, что это стимулирует кровообращение, активирует процесс заживления и облегчает боль Фото: REUTERS/Aly Song 03_acupuncture_GettyImages-917214942 Есть даже целое Международное общество ветеринарной акупунктуры (IVAS), оно существует с 1974 года. Сейчас в нем состоят 1,8 тыс. специалистов со всего мира. Там утверждают, что в Китае иглоукалывание использовали на животных «на протяжении тысячи лет для исцеления от многих болезней» Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen 04_acupuncture_RTS1COLM Один сеанс иглоукалывания в Центре неврологии и акупунктуры здоровья животных в Шанхае обойдется в 260 юаней — это порядка 2,5 тыс. рублей. Обычно речь как минимум о пяти процедурах, которые длятся 45 минут. Медикаментозное лечение обойдется как минимум во столько же Фото: REUTERS/Aly Song 05_acupuncture_RTS1COKZ Иглоукалывание проводится и в российских клиниках. В московских ветеринарных центрах эта услуга стоит около 2 тыс. рублей. Насколько квалифицированы специалисты, неизвестно: в негосударственном вузе курсы акупунктуры для ветеринаров стоят порядка 20 тыс. рублей Фото: REUTERS/Aly Song 06_acupuncture_RTS1COLS «Китай славится иглоукалыванием. Я без промедления привезла сюда свою кошку, чтобы опробовать процедуру», — рассказывает хозяйка питомца Ван, держа пушистого друга за лапу во время процедуры Фото: REUTERS/Aly Song 07_acupuncture_RTS1COMA Ван (на фото вместе с питомцем) четырежды возила своего питомца на сеансы иглоукалывания. И это помогло, утверждает она. Теперь кошка может «гулять, прыгать и даже драться с сородичами» Фото: REUTERS/Aly Song 08_acupuncture_RTS1COM8 Иглы используют особые — не портняжные. Выбор зависит от того, в какой методике работает конкретный специалист и для какой точки она используется. Через отдельные иглы на больные места могут воздействовать и током малой силы Фото: REUTERS/Aly Song 08_acupuncture_RTS1COMS Ветеринарные акупунктурные клиники иглоукалыванием не ограничиваются. В списке их услуг также можно найти применение банок и процедуры с травами — как и иглы, они традиционно используются в Китае для лечения людей Фото: REUTERS/Aly Song 09_acupuncture_RTS1COL6 Десять сеансов могут изменить жизнь вашего питомца, утверждают акупунктурщики. «Я думаю, что лечение действительно работает, потому что теперь моя собака может встать без особых усилий. Я с оптимизмом смотрю на перспективы его выздоровления», — говорит хозяин девятилетнего пуделя, попавшего под машину Фото: REUTERS/Aly Song 11_acupuncture_RTS1COLW Зоозащитники обычно называют Китай одной из самых проблемных стран с точки зрения ответственного обращения с животными. Но в последнее время число любимых питомцев растет (по примерным оценкам, кошек и собак завели 150 млн китайцев), и ухаживают за ними бережно. Не исключено, что причиной этого стало одиночество стареющего населения Фото: REUTERS/Aly Song

Хвостатые пациенты

Первым пациентом, которому провели высококтехнологичную операцию, стал кот Лапуня с 6-сантиметровым злокачественным поражением передней левой лапы . Специалисты разработали клеточно-инженерная конструкцию: гибридный имплантат из пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), титановый каркас которого напечатали на 3D-принтере. Затем ученые лаборатории клеточного иммунитета НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина заселили имплант клетками, выделенными из костного мозга самого пациента, для ускорения вживления. Уже через две недели имплантат прижился, животное смогло передвигаться самостоятельно.

Н3 Кот Лапуня после операции Фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Следующая операция была проведена домашней кошке Черри. Ее передняя лапа была поражена 5-сантиметровой остеосаркомой . Как рассказал Федор Сенатов, кошке внедрили имплант, пористый СВМПЭ в центре которого имитировал губчатую кость. Сверху наносился армирующий титановый сплав, а затем слой сплошного СВМПЭ. Специалисты НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина выделили из крови животного отдельные компоненты для пропитки сердцевины имплантата и ускорения его приживления.

В обоих случаях структура имплантата, как и методы его дополнительной обработки, подбирались индивидуально, в зависимости от особенностей организма.

Высокотехнологичная забота

Проектирование, производство и обработка имплантата для такой операции занимает в среднем 7–14 дней . По словам ученых, у таких имплантатов есть сразу несколько преимуществ: во-первых, их структура почти или полностью имитирует реальную структуру кости, что позволяет нагрузке распределяться равномерно, а также формировать пространство для роста клеток. Во-вторых, дополнительное заселение имплантата клетками четвероногого пациента ускоряет регенерацию. В-третьих, по себестоимости такой имплантат ниже существующих аналогов.

Н1 Фото: Getty Images/Raleigh News & Observer

Такие операции — это первые шаги к созданию протезов, где наряду с синтетической составляющей будет использован естественный биоматериал пациентов, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуза участника программы «5-100») Павел Волчков.

— Это существенный шаг, так как сейчас в качестве имплантатов используют искусственные суставы и данные операции дают множество побочных эффектов. Исследования НИТУ «МИСиС» позволили напечатать на 3D-принтере псевдокостную полимерную основу из титанового сплава, но при этом пористую, таким образом появилась возможность интегрировать аутологичные (собственные) клетки животного, что в теории позволяет значительно снизить процесс отторжения и воспаления, — уверен ученый.

Однако описанная методика имеет и ряд недостатков, считает ведущий инженер Российско-китайской лаборатории «Функциональные материалы» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Павел Вопиловский.

Н4 Фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС»

— Использование донорского материала в имплантах может не только замедлить заживление в послеоперационный период, но и подвергает риску развития метастазов в зоне, где идут воспалительные процессы, — предостерегает эксперт.

В ближайшее время ученые планируют начать проводить операции с использованием выскотехнологичных имплантов не только кошкам, но и собакам.