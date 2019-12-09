Снег и лед для новогоднего городка завезли в центр Хабаровска

В Хабаровске началось оформление площади им. Ленина к Новому году. Специалисты устанавливают световое оборудование, завезено 60% снега и 65% льда. Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, сейчас рабочие готовят ледяные глыбы для возведения детских горок, сообщает ИА AmurMedia.

Стартовали работу по монтажу конструкции для главной елки Хабаровского края. Ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. За процессом создания новогоднего городка можно наблюдать в прямой трансляции.

Официальное открытие состоится 27 декабря. В январе на площади им. Ленина появятся скульптуры, которые изготовят участники конкурса «Ледовая фантазия».

Напомним, на праздничное убранство Хабаровска уйдет в общей сложности 9 тыс. элементов новогоднего и рождественского оформления. Во всех районах города идет строительство зимних городков. В общей сложности их будет 14. Мероприятия стартуют с 20 декабря. Праздничный фейерверк запланирован на 31 декабря в парке «Динамо».