Прямой эфир

Снег и лед для новогоднего городка завезли в центр Хабаровска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске началось оформление площади им. Ленина к Новому году. Специалисты устанавливают световое оборудование, завезено 60% снега и 65% льда. Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, сейчас рабочие готовят ледяные глыбы для возведения детских горок, сообщает ИА AmurMedia.

Стартовали работу по монтажу конструкции для главной елки Хабаровского края. Ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. За процессом создания новогоднего городка можно наблюдать в прямой трансляции.

Официальное открытие состоится 27 декабря. В январе на площади им. Ленина появятся скульптуры, которые изготовят участники конкурса «Ледовая фантазия».

Напомним, на праздничное убранство Хабаровска уйдет в общей сложности 9 тыс. элементов новогоднего и рождественского оформления. Во всех районах города идет строительство зимних городков. В общей сложности их будет 14. Мероприятия стартуют с 20 декабря. Праздничный фейерверк запланирован на 31 декабря в парке «Динамо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледовый городок в Благовещенске посвятят 75-летию Победы
Замок Снежной королевы построят у музыкального театра в Омске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019