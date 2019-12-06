Ледовый городок в Благовещенске посвятят 75-летию Победы

В Благовещенске мэрия назвала тематику снежного городка на площади Ленина. Об будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При изготовлении фигур будут использованы узнаваемые воинские образы, в частности Царь-пушка и Кремль. Кроме того, планируется выполнить декоративные элементы в стиле русской народной культуры. Часть скульптур изготовят по эскизам жителей Благовещенска, пишет Амурская служба новостей.

Искусственную елку на площади установят к середине декабря. К тому же времени планируют оборудовать каток, две маленькие, две большие и три средние горки.

Улицы Благовещенска украсят около 3 тыс. светодинамических гирлянд и около 1 тыс. светодинамических конструкций. Гирлянды также появятся на стволах деревьев и опорах освещения.

Стоимость новогоднего оформления Благовещенска составит 20,5 млн рублей.