Замок Снежной королевы построят у музыкального театра в Омске

Стали известны детали будущего оформления площадки у главной елки в Омске. В 2019 году ее перенесли из парка имени 30-летия ВЛКСМ на площадь у музыкального театра.

Судя по данным, опубликованным на сайте госзакупок, рядом с театром развернется большой ледовый городок. В нем появится замок-дворец Снежной королевы изо льда и горка высотой 11 м. Будут еще четыре горки «Завиток», но меньшей высоты и размера.

Кроме того, на территории городка установят две игровые формы «Чаша», панно с внутренней подсветкой «2020», шесть фигурных колонн для входной группы. Вокруг елки появится шестигранное ограждение, а рядом — две фотозоны. Одна — трон Снежной королевы на фоне ледяных скал, а вторая — красное светодиодное сердце.

На создание ледового городка из бюджета выделили 3 млн рублей. Его возведение должны завершить 29 декабря. А проработает он до 15 января, пишет ИА ОМСКРЕГИОН.

Ранее стало известно, что в центре Кемерово установили елку за 18 млн рублей. По словам сити-менеджера Ильи Середюка, город меняется, поэтому ель у него должна быть высокотехнологичной.