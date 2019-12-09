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Штормовое предупреждение объявили на Ямале

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В Ямало-Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 9 декабря, в регионе возможны сильный ветер и метели, которые будут сопровождаться резкими перепадами температуры.

Соответствующий прогноз сделали специалисты Ямало-Ненецкого ЦГМС. Они не исключили, что порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 20 м/с в ночные часы, а температура опустится до –32 градусов в отдельных районах.

В дневные часы будет значительно теплее, температура может подняться до –2 градусов. В отдельных районах потеплеет лишь до –17 градусов. В восточной части ЯНАО будет без осадков, местами возможен небольшой снег, пишет ИА «Ура.ру».

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