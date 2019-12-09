Мексика отзовет посла из Аргентины после кражи книги

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро отзывают на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что комитет по этике изучит инцидент с послом. По его словам, если факт кражи подтвердится, то Валеро будет немедленно отстранен от должности.

«Пока что я дал ему указание вернуться домой», — написал глава МИД в Twitter.

Камера видео наблюдения магазина Ateneo зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. Он был перехвачен охранниками и доставлен в полицию.

В январе прошлого года сообщалось, что неизвестные украли из книгохранилища в британском городе Тетфорд 12 раритетных изданий. Самая дорогая пропавшая книга — первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», выпущенное в 1997 году издательством Bloomsbury тиражом 500 экземпляров.