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В WhatsApp добавили новую функцию

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Фото: Global Look Press/Andre M. Chang
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Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.

Нововведение называется WhatsApp Reminders и доступно по платной подписке на всех устройствах c установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

В конце ноября сообщалось, что разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время.

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