В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.

Отмечается, что опция «Удаление сообщений» уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках «Информация о контакте» и «Групповые настройки чата».

Через какой период сообщения будут удаляться, сможет выбрать сам пользователь. Предлагаются варианты — час, день, неделя, месяц и год.

При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием «Исчезающие сообщения».

11 ноября стало известно, что WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей, состоящих в группах с некорректными названиями.