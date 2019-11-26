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В WhatsApp появится новая функция

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.

Отмечается, что опция «Удаление сообщений» уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках «Информация о контакте» и «Групповые настройки чата».

Через какой период сообщения будут удаляться, сможет выбрать сам пользователь. Предлагаются варианты — час, день, неделя, месяц и год.

При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием «Исчезающие сообщения».

11 ноября стало известно, что WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей, состоящих в группах с некорректными названиями.

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