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В США скончался актер из фильма «Кинг-Конг» и сериала «Звездный путь»

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Фото: Global Look Press/Susanne DöPke
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Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, известный по фильму «Кинг-Конг» и телесериалу «Звездный путь», скончался в возрасте 79 лет в воскресенье, 8 декабря.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на сына актера Реми-Люка Обержонуа, причиной смерти стал метастатический рак легких. Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Обержонуа снялся в таких фильмах, как «Военно-полевой госпиталь», «Кинг-Конг», «Там, где бродит бизон», и сериалах «Юристы Бостона», «Анатомия страсти» и «Звездный путь. Дальний космос 9». В 2018 году он был включен в Зал славы американского театра.

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