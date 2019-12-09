В США скончался актер из фильма «Кинг-Конг» и сериала «Звездный путь»

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, известный по фильму «Кинг-Конг» и телесериалу «Звездный путь», скончался в возрасте 79 лет в воскресенье, 8 декабря.

(Minions say: We're sad to confirm that René passed away today, Sunday, December 8) https://t.co/lmYlIqS6Ld — Rene Auberjonois (@reneauberjonois) December 8, 2019

Как пишет The Washington Post со ссылкой на сына актера Реми-Люка Обержонуа, причиной смерти стал метастатический рак легких. Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Обержонуа снялся в таких фильмах, как «Военно-полевой госпиталь», «Кинг-Конг», «Там, где бродит бизон», и сериалах «Юристы Бостона», «Анатомия страсти» и «Звездный путь. Дальний космос 9». В 2018 году он был включен в Зал славы американского театра.