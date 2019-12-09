Посадивший лайнер в поле пилот рассказал о жизни после подвига

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов в преддверии Дня Героев Отечества, который 9 декабря празднуется в России, рассказал «Известиям» о жизни после подвига.

По его словам, после происшествия он хотел как можно быстрее выполнить нормальный штатный полет, чтобы избавиться от волнения и всё, что произошло, «ушло в сторону».

Юсупов поделился, что смог совершить его через месяц, а когда зашел в кабину, возникло чувство, будто перерыва не было — и сразу всё вспомнил. Также пилот отметил поддержку коллег.

«Они лишних вопросов не задавали, понимали мое состояние. Дали понять, что всё хорошо, не стоит волноваться. Со вторым пилотом, с которым был тогда, пока не летал», — добавил Юсупов.

15 августа вылетевший из Жуковского в Симферополь самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вынужденно сел на поле из-за отказа двигателей, в которые попали птицы. Благодаря действиям пилотов и быстрой эвакуации жертв удалось избежать.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

День Героев Отечества исторически связан с появившимся 250 лет назад Днем георгиевских кавалеров — генералов, офицеров и солдат, отличившихся во время военных конфликтов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Главное о героях: как обычный авиарейс может потребовать необычного мужества