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Эксперты предрекли авиакомпаниям дефицит пилотов в ближайшие годы

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить. Об этом «Известиям» сообщили в Профсоюзе летного состава (ПЛС) России.

Кадровый голод может начаться уже в 2021–2023 годах из-за ухода на пенсию большого числа летчиков в возрасте. Решением проблемы может стать увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ.

При этом эксперты отмечают, что бюджетные деньги на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров. В целом в ближайшие 10 лет дефицит пилотов составит те самые 550–600 человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нелетная подготовка: авиакомпании ждет кадровый голод

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