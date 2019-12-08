Тренер Алекно назвал причину отказа волейбольному «Зениту» из Петербурга

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно объяснил, почему не согласился возглавить одноименную команду из Санкт-Петербурга. Специалиста приглашали на переговоры весной.

«Поверьте, это было не из тех предложений, которые делают каждый день. Но у меня были причины отказаться. Идти только для того, чтобы сменить один город на другой и заработать лишнюю копейку, — это мне неинтересно. Сделать там лучший клуб в мире — интересно. Но для этого нужно быть готовым на все 100, а я сейчас не готов. Основная причина — не смог, имея контракт в Казани, имея свою историю в этом городе, перешагнуть через всё, предать», — сказал Алекно в интервью «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказал, почему согласился встретиться с представителями клуба из Санкт-Петербурга, хотя заранее был настроен отклонить предложение. «Просто у Питера и Казани единый спонсор. Меня пригласил к себе уважаемый человек. Я посчитал правильным, нужным и корректным выразить свою позицию не по телефону, а напрямую, лично, в глаза, поэтому и полетел», — заметил специалист.

Алекно возглавляет казанский «Зенит» с 2008 года, стал с ним многократным чемпионом и призером российской суперлиги, обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом мира среди клубов. Тренер работал со сборной России на двух Олимпиадах и стал чемпионом Игр-2012 в Лондоне.

«Зенит» из Санкт-Петербурга в начале сентября принял Туомас Саммелвуо. В прошлом сезоне финский специалист привел кемеровский «Кузбасс» к первой в истории победе в чемпионате, а также возглавил сборную России.