Собянин заявил о планах завершить реновацию к 2032 году

Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Сегодня количество стартовых площадок (программы реновации — Ред.) нам позволяет проектировать и строить уже около 6 млн кв. м. 2032 год — окончание этого проекта должно быть. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки», — приводит его слова ТАСС.

Также Собянин отметил, что основные проблемы реновации были решены еще во время планирования программы.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что с момента запуска программы реновации жители столицы подали 451 заявку на докупку жилплощади. Более половины обращений (239) были поданы жителями трех районов — Проспект Вернадского, Академический и Бескудниковский.

В этих районах для увеличения жилплощади доступны 18 новостроек. В общей сложности, на сегодняшний день, докупить дополнительные квадратные метры по реновации можно в 41 новом доме в 19 районах столицы

В настоящее время в Москве реализуется программа реновации жилья. Она была утверждена правительством столицы в августе 2017 года и предусматривает снос более 5 тыс. ветхих домов и возведение около 30 млн кв. м жилья.

Весной первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что идея распространить реновацию жилья на все регионы России «естественная и неплохая».