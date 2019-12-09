Последнее прочти: завершается ярмарка Non/fiction

Захар Прилепин считает женщин Есенина, Алла Демидова собирает сочинения, а Александр Иличевский мирит науку и религию. В столице подходит к концу 21-я ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction, одно из главных событий в книжном мире России, где читатели могут купить последние новинки и получить автограф любимого писателя. В этом году ярмарка впервые сменила место жительства — из Центрального дома художника (который стал Западным крылом Новой Третьяковки) она перебралась в Гостиный двор.

Уже на открытии глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал переезд новой эпохой в жизни Non/fiction. Благодаря возможностям пространства Гостиного двора удалось значительно расширить число участников. Теперь здесь в общей сложности более 300 издательств и книжных магазинов из 29 стран, одна из которых — Израиль — в 2019 году получила статус почетного гостя. В пять дней работы ярмарки уместилось более 400 мероприятий, презентаций, лекций и публичных обсуждений. Правда, как и раньше, на выступлениях топовых авторов публика едва умещалась в отведенные залы.

— ЦДХ был местом привычным, но хотелось чего-то другого. И начало новой жизни ярмарки мне нравится. Мне вообще нравится всё новое, — поделилась с «Известиями» издатель Елена Шубина. — А «заторы» были и на старом месте — это неизбежно. Никогда невозможно предугадать, сколько человек придет на мероприятие, и выбрать правильную площадку. А так как место новое, всем интересно, как это будет. Поэтому, я думаю, людей в этот раз пришло особенно много. И вообще, мне кажется, толпа на презентациях и очередь к писателю — это хорошо.

Одной из самых ожидаемых новинок ярмарки стала книга Захара Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди» — самый толстый том за всю историю серии «ЖЗЛ» (более тысячи страниц). Писатель уверил, что его интересовали литература и эпоха, а не подробности личной жизни любимого поэта. Во МХАТе имени Горького, где Прилепин работает завлитом, уже идут репетиции спектакля «Семь женщин Сергея Есенина», но и там, по словам автора, дешевых сенсаций не будет. Это уже третья, но не последняя работа Прилепина в знаменитой «ЖЗЛ» — на очереди биография Михаила Шолохова.

Люди заранее занимали места и полностью окружили площадку, когда свою авторскую серию — или «полное собрание сочинений», как она пошутила, — презентовала актриса Алла Демидова. В едином темно-синем оформлении вышли уже три томика: «Владимир Высоцкий. Каким помню и люблю» (первая опубликованная книга о знаменитом артисте), «Ахматовские зеркала» (комментарий к «Поэме без героя») и «Гастрольные заметки» (переписка 1990-х с другом и филологом Томом Батлером). На следующий год запланированы еще три книги, в том числе про Анатолия Эфроса.

Заглянул на Non/fiction и Александр Иличевский, который редко бывает в Москве. По собственному признанию, в российской столице он впервые за семь лет увидел снег. В этот раз лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» приехал с романом «Чертеж Ньютона» — про физика, который колесит по миру в поисках отца и Бога. Среди прочего Иличевский рассказал, что больше не интересуется современностью и «занимается футурологией» — описывает, что будет через 10–20 лет. А также вскользь упомянул, о чем будет его новая книга «Исчезающие звезды» — там некая компания людей окажется в пустыне.

Было чем заняться на ярмарке и юным читателям. Так, все желающие едва поместились на встречу с Анной Старобинец, которая выпустила уже пятую часть серии «Зверский детектив» — «Боги Манго». И если на Старобинец пришли по большей части родители с детьми (один мальчик даже принес собственноручно слепленных пластилиновых барсуков за чаепитием, главных героев цикла, показать автору), то презентация переиздания «Семена Андреевича» Наринэ Абгарян, тоже формально детской книги, собрала публику взрослую. Разговор получился откровенным.

— Мой дед почти 20 лет провел на Соловках. И у нас в семейном архиве сохранилась фотография, где несколько мужчин-заключенных играют джаз — и там, среди них, совершенно счастливый, сидит дед с банджо. А за спиной у них афиша, где говорится, что этот собранный им джаз-банд исполняет «Напевы угнетенных рабов Южной Луизианы». Дедушка умер ровно за два года до моего рождения, точно в этот день, но как-то эту любовь к джазу мне передал. Все книги, в том числе «Семен Андреевич», писались именно под джаз, — рассказала писательница.

Свои книги на ярмарке также представили телеведущий Владимир Познер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, историки Олег Воскобойников и Юрий Слезкин, астрофизик Сергей Попов и многие другие. В этом году ярмарка Non/fiction проходит с 5 по 9 декабря.