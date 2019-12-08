Глава Amazon заявил о желании активнее работать с Пентагоном

Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что поддерживает министерство обороны США, хотя другие технологические компании отказываются работать с ведомством. Об этом Безос заявил на форуме безопасности в Калифорнии.

Он отметил, что помогал сотрудникам, разделяющим подобные взгляды. При этом глава Amazon указал, что всё зависит от руководства компаний, которые должны дать рекомендации о том, какие проекты следует реализовывать, а какие нет, пишет Reuters.



Также Безос выразил мнение, что у Пентагона будут большие проблемы, если крупные технологические компании отвернутся от министерства.

23 ноября сообщалось, что компания Amazon подала в Федеральный суд США иск, который оспаривает решение Пентагона заключить контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.

Amazon тоже претендовала на данный контракт, считаясь фаворитом, но проиграла на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес компании.