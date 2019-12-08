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Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство направило в Минтруд предложения по возможным вариантам повышения зарплат учителей. Это следует из письма замминистра, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

В письме сообщается, что согласно мониторингу, проведенному Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

При этом, в большинстве регионов для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

В письме также указывается, что в Москве, Калужской и Ивановской областях зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа.

Ранее в пятницу в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявили о намерении создать общую систему оплаты труда учителей. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.

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