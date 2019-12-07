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Пассажиропоток на МЦД составил более 550 тыс. человек в сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пассажиры первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) в пятницу, 6 декабря, совершили более 550 тыс. поездок. Предполагалось, что такое количество поездок в сутки на этом транспорте будет достигнуто через несколько месяцев работы системы, однако произошло это гораздо раньше — спустя 15 дней после запуска проекта.

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«Это превысило наши ожидания: по нашим подсчетам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска», — говорится в пресс-релизе департамента транспорта Москвы, поступившем в субботу, 7 декабря, «Известиям».

Так, по первому диаметру было совершено более 258 тыс. поездок, а по второму — более 292 тыс. поездок.

Всего на МЦД появилось 25–30 тыс. новых пассажиров, которые раньше никогда не пользовались пригородным железнодорожным транспортом. По маршруту Одинцово–Аэропорт Шереметьево за две недели с момента продления маршрута «Аэроэкспрессом» было перевезено свыше 200 тыс. пассажиров

Как отмечается в релизе, всего со дня запуска МЦД перевезли почти 7,5 млн пассажиров. По первому диаметру было совершено более 3,5 млн поездок, а по второму — почти 4 млн поездок.

Благодаря запуску МЦД поток пассажиров на городском транспорте перераспределился. Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку. Так, на 4% (6 тыс. автомобилей в сутки) снизилась интенсивность автомобильного движения на проходящих вблизи МЦД-2 магистралях: Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе. В утренние часы пик этот показатель сократился сразу на 6%. Это 1750 автомобилей.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

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