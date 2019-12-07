Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тыс. до 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку. Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 млн рублей. Город вернет работодателям средства, затраченные не только на подготовку по программам среднего профессионального образования, но и на дополнительную профессиональную подготовку», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что для получения субсидий компания должна отвечать нескольким требованиям, среди которых регистрация в качестве юридического лица, представление действующих договоров о получении образовательных услуг, по которым обучение окончилось в период с 1 января предыдущего года. Также организация должна в течение предшествующего года выплачивать сотрудникам зарплаты «не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним соглашением».

Помимо этого, предприятие не должна иметь налоговой задолженности более 100 тыс. рублей или получать аналогичную субсидию из бюджетной системы России.

Ранее, 10 ноября, Госдума предложила поправки в федеральные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы о выделении 10,2 млрд рублей регионам для образовательных программ гражданам от 50 лет в рамках национального проекта «Демография».

Ежегодно планируется выделять по 3,4 млрд рублей. Больше всего средств получит Краснодарский край — 153,4 млн рублей. Второе и третье места по количеству выделяемых денег занимают Московская область (132,2 млн) и Республика Башкортостан (122,2 млн).