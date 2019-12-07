Прямой эфир

Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Домашнее обучение: онлайн-образование для взрослых выходит в тренд
Можно ли стать программистом на диване и при чем тут Google?

«Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тыс. до 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку. Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 млн рублей. Город вернет работодателям средства, затраченные не только на подготовку по программам среднего профессионального образования, но и на дополнительную профессиональную подготовку», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что для получения субсидий компания должна отвечать нескольким требованиям, среди которых регистрация в качестве юридического лица, представление действующих договоров о получении образовательных услуг, по которым обучение окончилось в период с 1 января предыдущего года. Также организация должна в течение предшествующего года выплачивать сотрудникам зарплаты «не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним соглашением».

Помимо этого, предприятие не должна иметь налоговой задолженности более 100 тыс. рублей или получать аналогичную субсидию из бюджетной системы России.

Ранее, 10 ноября, Госдума предложила поправки в федеральные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы о выделении 10,2 млрд рублей регионам для образовательных программ гражданам от 50 лет в рамках национального проекта «Демография».

Ежегодно планируется выделять по 3,4 млрд рублей. Больше всего средств получит Краснодарский край — 153,4 млн рублей. Второе и третье места по количеству выделяемых денег занимают Московская область (132,2 млн) и Республика Башкортостан (122,2 млн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр опережающей профессиональной подготовки создадут в Якутии
Эксперты назвали профессии с большой конкуренцией на рынке труда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019