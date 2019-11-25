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Эксперты назвали профессии с большой конкуренцией на рынке труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди представителей творческих профессий, в том числе актеров и музыкантов. Об этом рассказали специалисты из Академии труда и социальных отношений

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По словам проректора академии Александра Сафонова, эта ситуация связана с тем, что количество рабочих мест в творческой сфере ограничено, «а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много».

Также со сложностями в поиске работы сталкиваются занятые в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью, сообщает RT.

Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в области юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов.

Ранее в ноябре специалисты Института развития интернета (ИРИ) рассказали, что профессии таксиста, продавца и грузчика находятся под угрозой исчезновения из-за развития современных технологий.

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