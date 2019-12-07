В Крыму предложили внести в ООН осуждающую санкции резолюцию

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о необходимости разработать и внести на рассмотрение Организации Объединенных Наций (ООН) резолюцию, осуждающую санкции против республики.

По словам Молохова, крымские санкции носят античеловеческий характер. Проект резолюции может быть внесен через институт спецдокладчиков ООН о праве на развитие.

«Я уверен, что число стран, проголосовавших за такую резолюцию, значительно превысит число стран, а их всего три-четыре десятка, которые традиционно плетутся в фарватере русофобской политики США», — цитирует Молохова в субботу, 7 декабря, «РИА Новости».

3 декабря замгоссекретаря Дэвид Хейл заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, что Соединенные Штаты не достигли основных целей санкциями против России. В октябре бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил страны Евросоюза в слепом следовании курсу Вашингтона.

США и ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам всенародного референдума присоединился к России. На Западе присоединение полуострова называют аннексией, хотя Москва не раз напоминала, что референдум прошел с соблюдением всех необходимых норм законодательства.