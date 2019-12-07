На «Марш за климат» в Мадриде вышли почти полмиллиона человек

В «Марше за климат» в Мадриде приняли участие около 500 тыс. человек. Активисты собрались возле главного железнодорожного вокзала Аточа и прошли до зоны Нуэвос министериос.

Они призывают международное сообщество к реальным мерам, в частности — сократить выбросы парниковых газов на 80% к 2030 году.

К митингующим присоединились шведская активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем. В испанской столице в это же время проходит конференция ООН по изменению климата.