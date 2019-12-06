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Фейерверк из 2020 залпов пообещали жителям Липецка

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Новогодний маскарад в Липецке торжественно откроет сезон зимних праздников. В таком формате пройдет 21 декабря фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-липецки».

На площади Петра Великого гостей ждут парад маскарадных костюмов, интерактивные площадки, ярмарка. Мероприятие начнется с волшебной сказки для детей, пишет Lipetskmedia.

Далее в программе: конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб, концерт, бал-маскарад. Фестиваль завершит стилизованный фейерверк из 2020 залпов.

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