Фейерверк из 2020 залпов пообещали жителям Липецка

Новогодний маскарад в Липецке торжественно откроет сезон зимних праздников. В таком формате пройдет 21 декабря фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-липецки».

На площади Петра Великого гостей ждут парад маскарадных костюмов, интерактивные площадки, ярмарка. Мероприятие начнется с волшебной сказки для детей, пишет Lipetskmedia.

Далее в программе: конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб, концерт, бал-маскарад. Фестиваль завершит стилизованный фейерверк из 2020 залпов.