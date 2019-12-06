Прямой эфир

Аэропорт Симферополь оснастят для приема самолетов в любую погоду

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строители уложили финишный слой бетонного покрытия на 1,8-километровом участке новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь в пятницу, 6 декабря.

«Международные рейсы из Симферополя могут открыть в кратчайшие сроки»
Глава Крыма Сергей Аксенов — о перспективах местного аэропорта и угрозе провокаций в Керченском проливе

Новую полосу в аэропорту Симферополь оснастят современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать самолеты практически в любую погоду. Помимо этого, появятся новые командно-диспетчерский пункт, рулежные дорожки, очистные сооружения, аварийно-спасательная станция, современная система видеонаблюдения и сигнализации.

На данный момент новое покрытие сформировано на участке общей площадью 80,3 тыс. кв. м. Таким образом, объем работ выполнен более чем наполовину.

«Новая полоса аэропорта Симферополь возводится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х. Строящаяся ВПП будет на 500 м длиннее и оснащена современным светосигнальным и радиомаячным оборудованием. Строители полностью демонтировали покрытие старой полосы. Продолжается формирование земляного полотна для придания ВПП оптимального уклона для комфортного взлета и посадки самолетов», — говорится в релизе.

Для строительства новой полосы применяются как местные инертные материалы, так и завезенные с материковой части России. Весь материал поступает, сортируется и обрабатывается на производственной площадке, оборудованной на территории аэропорта. Здесь же смонтировано три завода: два цементно-бетонных и один асфальтобетонный.

За средства федеральной программы одновременно с терминалом уже построен новый перрон и несколько рулежных дорожек. На строительство всех этих объектов в ФЦП развития Крыма предусмотрено до 2022 года около 15,9 млрд рублей. На данный момент в работах по развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта Симферополь задействованы более 550 человек и 124 единиц строительной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт Симферополь обслужил рекордное количество чартерных рейсов
Аэропорт Симферополь возобновил работу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019