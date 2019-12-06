Аэропорт Симферополь оснастят для приема самолетов в любую погоду

Строители уложили финишный слой бетонного покрытия на 1,8-километровом участке новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта Симферополь, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь в пятницу, 6 декабря.

Новую полосу в аэропорту Симферополь оснастят современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать самолеты практически в любую погоду. Помимо этого, появятся новые командно-диспетчерский пункт, рулежные дорожки, очистные сооружения, аварийно-спасательная станция, современная система видеонаблюдения и сигнализации.

На данный момент новое покрытие сформировано на участке общей площадью 80,3 тыс. кв. м. Таким образом, объем работ выполнен более чем наполовину.

«Новая полоса аэропорта Симферополь возводится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х. Строящаяся ВПП будет на 500 м длиннее и оснащена современным светосигнальным и радиомаячным оборудованием. Строители полностью демонтировали покрытие старой полосы. Продолжается формирование земляного полотна для придания ВПП оптимального уклона для комфортного взлета и посадки самолетов», — говорится в релизе.

Для строительства новой полосы применяются как местные инертные материалы, так и завезенные с материковой части России. Весь материал поступает, сортируется и обрабатывается на производственной площадке, оборудованной на территории аэропорта. Здесь же смонтировано три завода: два цементно-бетонных и один асфальтобетонный.

За средства федеральной программы одновременно с терминалом уже построен новый перрон и несколько рулежных дорожек. На строительство всех этих объектов в ФЦП развития Крыма предусмотрено до 2022 года около 15,9 млрд рублей. На данный момент в работах по развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта Симферополь задействованы более 550 человек и 124 единиц строительной техники.