Audi обновит свой самый маленький кроссовер

Немецкий автопроизводитель Audi во второй половине 2020 года представит обновленный кроссовер Q2. Об этом 6 декабря сообщает Autocar.

Отмечается, что у самого маленького «паркетника» Audi появятся новые передний и задний бамперы, а также изменится дизайн фар. Кроме того, для автомобиля станут доступны несколько новых цветов кузова.

По данным издания, в салоне на передней панели автомобиля установят большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы, как в электрокарах Tesla. Также появится новая цифровая приборная панель.

Подробная информация об обновленном кроссовере Audi Q2 будет обнародована ближе к началу продаж, которые должны начаться в 2021 году.

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