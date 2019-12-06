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Audi обновит свой самый маленький кроссовер

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Фото: autocar.co.uk
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Немецкий автопроизводитель Audi во второй половине 2020 года представит обновленный кроссовер Q2. Об этом 6 декабря сообщает Autocar.

Отмечается, что у самого маленького «паркетника» Audi появятся новые передний и задний бамперы, а также изменится дизайн фар. Кроме того, для автомобиля станут доступны несколько новых цветов кузова.

По данным издания, в салоне на передней панели автомобиля установят большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы, как в электрокарах Tesla. Также появится новая цифровая приборная панель.

Подробная информация об обновленном кроссовере Audi Q2 будет обнародована ближе к началу продаж, которые должны начаться в 2021 году.

29 ноября сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили полицейскую версию универсала Audi RS4 Avant.

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