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Kia раскрыла подробности о новом кроссовере для России

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Фото: KIA
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Корейская компания Kia сертифицировала для продаж в России новый кроссовер Seltos. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 6 декабря в редакцию «Известий».

Длина автомобиля составляет 4370 мм, высота — 1615 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника достигает 498 л. Спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60:40, при их складывании образуется ровная поверхность.

Отмечается, что на российском рынке автомобиль будет предлагаться с тремя двигателями мощностью 120 л.с., 147 л.с. и 175 л. с. При этом, в зависимости от версии, кроссовер может комплектоваться механической, автоматической, вариаторной или роботизированной трансмиссиями.

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

1 ноября сообщалось, что на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство кроссовера Kia Soul третьего поколения.

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