Раймонд Паулс опроверг приписываемые ему слова о навязчивой российской публике

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг слова, которые ему приписывают о том, что российская публика является более навязчивой по сравнению с латвийской. Слушатели из России более отзывчивы, а сообщения об их «навязчивости» — бессмыслица, сказал музыкант в пятницу, 6 декабря.

«Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская», — цитирует композитора РБК.

По словам Паулса, он не упоминал навязчивость российских поклонников и считает подобное утверждение абсолютным идиотизмом.

Накануне советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой. При этом он отметил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Несмотря на это, известность иногда ему мешает.

Комментируя слова Паулса, эстрадный певец Сосо Павлиашвили, заявил, что артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, дирижер и пианист. Публике наиболее известны его композиции «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой и «Вернисаж», которую исполняют Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле, сообщает НСН.