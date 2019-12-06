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Павлиашвили и Лещенко оценили слова Паулса о навязчивых россиянах

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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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Артисту нельзя недооценивать любителей его творчества, заявил в пятницу, 6 декабря, эстрадный певец Сосо Павлиашвили, комментируя слова композитора Раймонда Паулса о том, что российская публика очень навязчива.

Павлиашвили рассказал о бесконечной благодарности своим фанатам. По его словам, он безгранично благодарен всем, кто ценит его музыку и его как человека, а также дарит цветы. Певец подчеркнул, что цветы дарят не самые богатые люди, поэтому он в десять раз бережнее относится к таким знакам внимания.

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили в беседе с телеканалом «360».

При этом артист не исключил, что Паулс может придерживаться другого мнения, и не стал его осуждать.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что сейчас многие зрители приходят на концерты со смартфонами, стараясь сфотографировать артиста в разных ракурсах, а после концерта хотят сделать селфи, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Но нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остается только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор», — цитирует Nation News.

Накануне советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой. При этом он отметил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Несмотря на это, известность иногда ему мешает.

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