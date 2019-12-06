Раймонд Паулс назвал российскую публику «навязчивой»

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую «навязчивой». Интервью с ним было опубликовано 5 декабря на сайте издания Apollo.

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с [российской певицей Аллой] Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — отметил музыкант.

Паулс также добавил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Несмотря на это, известность иногда ему мешает.

«Если на Домской площади (в Риге — Ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу свое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут», — заявил Паулс.

Композитор также рассказал, что во время дефицита известность очень помогала ему.

«Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты», — вспомнил он.

20 января Паулс рассказал журналистам, почему до сих пор живет в родной стране, хотя имел возможность уехать за границу несколько десятилетий назад. По его словам, он таким образом проявляет любовь к родине.

Паулс родился в Риге в 1936 году. Закончил консерваторию по классам фортепиано и композиции. Автор многих популярных песен и мелодий к фильмам. С 1985 года был депутатом Верховного совета Латвийской ССР, в 1989–1993 годах — министром культуры Латвии. В 1999 году баллотировался в президенты страны, но снял свою кандидатуру.