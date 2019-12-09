Природные силы: как глобальное потепление меняет верования японцев

Священники почти 600 лет наблюдают за необычным природным явлением, которое происходит на озере Сува в Японских Альпах. Последние годы оно происходит всё реже, и винят в этом глобальное потепление. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Записи о состоянии озера, которые делила служители храма Яцуруги, — один из самых подробных документов о погодных наблюдениях в мире. Сначала заметки хранили в храме, сейчас их можно увидеть в общественном музее
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В первую очередь священники следили за явлением, которое они называют «омиватари». Считается, что гребешок взломанного льда оставляет мужское божество из храма Сува Тайся, когда пересекает озеро босиком для встречи с женским божеством на другой стороне
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Фото: REUTERS/Suwa City Museum
В XVII веке была только одна зима, когда священники не зафиксировали омиватари. Между окончанием Второй мировой войны и 1988 годом — 13 таких зим. С тех пор омиватари — большая редкость. В прошлом году явление наблюдали в первый раз за пять лет
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Когда омиватари появляется, монахи проводят обряд сравнения формы с гребешками прошлых лет для предсказаний о грядущем годе. Ритуал соблюдают ради удачной погоды, урожая и даже счастья всего мира, смотря при этом на трещины на льду озера
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Фото: REUTERS/Suwa City Museum
Омиватари происходит, когда река сначала полностью промерзает. Затем из-за дневного повышения температуры его поверхность нагревается, а ночью, когда температура падает, лед сжимается. И слышен треск
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В последние годы из-за теплых зим озеро не замерзает полностью. И ходить по льду, по которому когда-то могли проехать танки, становится опасно
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Люди, жившие здесь сотни лет назад, считали, что треск, с которым лопается лед, производит гигантский дракон, живущий на глубине. «На этом основана религия, страх природы, — говорит священник Киёси Миясака. — Когда приходит понимание, люди начинают воспринимать природу как должное»
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Фото: REUTERS/Issei Kato
71-летний Ацуши Момосе родился и вырос у озера, но жизнь провел, путешествуя по Японии и снимая документальное кино. Вернувшись, он нашел обмелевшее озеро, кучи пластика и ржавые лодки по берегу. Каждое утро Момосе выходит на каяке прибраться
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Для местных жителей омиватари был символом зимы и предвестием нового успешного года. С исчезновением природного явления исчезает и часть местных верований
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии перестало замерзать в 1963 году. До этого священники церквей с противоположных берегов каждую зиму несли по льду бюст св. Иоанна Богослова. С тех пор реликвия постоянно хранится на швейцарской стороне. Так же как эта традиция, в ближайшие годы может исчезнуть и омиватари
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