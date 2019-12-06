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Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые побывала в музее на месте бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 декабря.

Меркель приехала туда в сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Они прошли через знаменитые ворота с надписью Arbeit macht frei («Труд освобождает»). После — возложили цветы и почтили память погибших. Отмечается, что это третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагерь. Меркель в данном статусе побывала там в первый раз.

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Канцлер заявила, что испытывает стыд за преступления фашистов. По ее словам, очень сложно быть в роли канцлера и находиться в Освенциме, осознавая все те жестокие преступления, совершенные немцами в этом лагере.

«Мы должны помнить о преступлениях, которые произошли в этом месте», — сказала она, выступая в здании так называемой бани, где во время функционирования лагеря его надзиратели регистрировали поступающих узников.

«Это возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 млн человек, 1,1 млн из которых составляли евреи.

27 ноября ТАСС сообщил, что президент Владимир Путин не планирует приезжать в Польшу на торжественную церемонию, посвященную освобождению Освенцима. В графике, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такого мероприятия нет.

В мае российские студенты провели «Марш жизни» в Освенциме. В акции приняли участие около тысячи человек.

В 2018 году Освенцим принял рекордное число посетителей. Всего в музее концлагеря побывали свыше 2 миллионов человек.

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