Пушков осудил любителей делать селфи в Освенциме

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на публикацию, в которой демонстрировались фото веселых туристов, фотографирующихся на фоне концлагеря Освенцим.

Пост в Twitter опубликовал британский профессор, который отметил, что люди забыли о страшном предназначении Освенцима, а эти фотографии демонстрируют истинную «банальность эго» (отсылка к книге израильской писательницы Ханны Арендт «Банальность зла» о суде над подполковником СС).

Пушков, в свою очередь, указал, что мир воспитал поколение, неспособное увидеть разницу между памятником тысячам погибших, которым является сегодня Освенцим, и парком развлечений.

«Это намного хуже: это показывает, что современный мир воспитал поколение, которое не способно увидеть разницу между Освенцимом и парком развлечений, в котором можно сделать миленькие селфи. Это и есть банальность зла, используя выражение Арендт. В безразличии зло», — написал сенатор.

В настоящее время на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше создан музейный комплекс. За время Второй мировой войны в лагере было убито около 1,4 млн человек. 27 января 1945 года Красная армия освободила живых узников.

Ежегодно музей посещают сотни тысяч туристов. В прошлом году был достигнут рекордный показатель в 2,15 млн.