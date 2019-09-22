Прямой эфир

Пушков осудил любителей делать селфи в Освенциме

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на публикацию, в которой демонстрировались фото веселых туристов, фотографирующихся на фоне концлагеря Освенцим.

Пост в Twitter опубликовал британский профессор, который отметил, что люди забыли о страшном предназначении Освенцима, а эти фотографии демонстрируют истинную «банальность эго» (отсылка к книге израильской писательницы Ханны Арендт «Банальность зла» о суде над подполковником СС).

Пушков, в свою очередь, указал, что мир воспитал поколение, неспособное увидеть разницу между памятником тысячам погибших, которым является сегодня Освенцим, и парком развлечений.

«Это намного хуже: это показывает, что современный мир воспитал поколение, которое не способно увидеть разницу между Освенцимом и парком развлечений, в котором можно сделать миленькие селфи. Это и есть банальность зла, используя выражение Арендт. В безразличии зло», — написал сенатор.

В настоящее время на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше создан музейный комплекс. За время Второй мировой войны в лагере было убито около 1,4 млн человек. 27 января 1945 года Красная армия освободила живых узников.

Ежегодно музей посещают сотни тысяч туристов. В прошлом году был достигнут рекордный показатель в 2,15 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц в Освенциме
Памятник жертвам холокоста осквернили на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019