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Песков отказался комментировать «враждебность» Гуцана

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о «враждебности» полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана в разговоре с режиссером Александром Сокуровым. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря.

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«Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, и поэтому ничего об этом не знаю», — отметил Песков, когда журналисты поинтересовались, известно ли об этой ситуации в Кремле и будет ли проведена какая-то работа с Гуцаном.

Накануне, 5 декабря, на официальной странице Сокурова в Facebook написали, что тот возмущен состоявшейся встречей с полпредом Александром Гуцаном.

По словам Сокурова, от чиновника он не получил ни одного ответа на свои вопросы, а сам разговор, как он выразился, «проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника».

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