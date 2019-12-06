Песков отказался комментировать «враждебность» Гуцана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о «враждебности» полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана в разговоре с режиссером Александром Сокуровым. Об этом он заявил в пятницу, 6 декабря.

«Мы не знакомимся с Facebook Сокурова, и поэтому ничего об этом не знаю», — отметил Песков, когда журналисты поинтересовались, известно ли об этой ситуации в Кремле и будет ли проведена какая-то работа с Гуцаном.

Накануне, 5 декабря, на официальной странице Сокурова в Facebook написали, что тот возмущен состоявшейся встречей с полпредом Александром Гуцаном.

По словам Сокурова, от чиновника он не получил ни одного ответа на свои вопросы, а сам разговор, как он выразился, «проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника».