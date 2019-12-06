Ограничения движения ввели на дорогах Алтая из-за оттепели

В Алтайском крае ввели ограничения движения для пассажирского транспорта на нескольких дорогах. Такое решение приняли из-за высокого риска возникновения ДТП, связанного с оттепелью.

Как сообщает краевое министерство транспорта, ограничения действуют на автодорогах Бийск–Усятское–Соусканиха со 2-го по 43 км, Бийск – Карабинка – граница в Республикой Алтай с 0-го по 61 км, Бийск–Лесное–Амурское с 0-го по 13 км.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. К последствиям повышения температуры в декабре готовы 300 единиц техники, пишет altapress.ru.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также отказаться от дальних поездок.

В связи с потеплением в Барнауле 6 и 7 декабря действует штормовой прогноз. Многие дороги и тротуары обледенели, на крышах зданий появляются сосульки и ледяные глыбы.