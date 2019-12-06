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Суд в Москве признал виновным участника акции Чирцова в нападении на полицейского

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Тверской суд Москвы в пятницу, 6 декабря, признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

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«Чирцов применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», — приводит агентство «РИА Новости» слова судьи.

21 октября Басманный суд Москвы продлил арест Чирцову по просьбе следствия.

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал фигуранта на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. В рамках уголовного дела арестованы 13 человек.

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