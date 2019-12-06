Сбором мусора на Ставрополье займется искусственный интеллект

Программно-аппаратный комплекс «Управление отходами» начали внедрять для организации сбора и перемещения отходов на юге Ставропольского края. Проектом занимается региональный оператор по обращению с отходами.

Программа сама организует сбор мусора и выстаивает наиболее оптимальные маршруты его перемещения. Как уточняет NewsTracker, на смартфон каждого водителя мусоровоза загрузят приложение, которое будет показывать, по какому маршруту ему следует перемещаться и где забирать контейнеры.

При построении маршрута программа учитывает графики вывоза мусора, вместимость мусоровоза и даже пробки на дорогах. Ее разработали на основе технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Компьютер обрабатывает данные о местах сбора мусора, передвижении мусоровозов и загруженности дорог.

По словам директора регионального оператора Геннадия Ртищева, инструмент удобен для ведения автоматизированного реестра отходообразователей и организации учета контейнеров по видам и их количеству на контейнерных площадках.

Программу разработала российская IT-компания. Полномасштабный запуск платформы в Ставропольском крае планируется на январь 2020 года.