Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в Twitter.

Под его снимком написано, что он — «человек посередине», оказавшийся между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Главная статья номера будет посвящена роли Зеленского в деле об импичменте Трампа и трудностям в отношениях России и Украины.

Выход номера журнала запланирован на 16 декабря.