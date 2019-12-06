Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в Twitter.
Под его снимком написано, что он — «человек посередине», оказавшийся между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Главная статья номера будет посвящена роли Зеленского в деле об импичменте Трампа и трудностям в отношениях России и Украины.
Выход номера журнала запланирован на 16 декабря.
Американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в Twitter.
Под его снимком написано, что он — «человек посередине», оказавшийся между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Главная статья номера будет посвящена роли Зеленского в деле об импичменте Трампа и трудностям в отношениях России и Украины.
Выход номера журнала запланирован на 16 декабря.