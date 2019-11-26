Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе Киева. Главы государств обсудили транзит газа через Украину, а также передачу Россией кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе 2018 году. Президенты договорились о продолжении контактов.