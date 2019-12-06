Контр-адмирал рассказал о столкновении с кораблем США у берегов Крыма

Ракетный крейсер и эсминец ВМС США в 1988 году нарушили государственную границу СССР недалеко от Крыма, в результате чего произошло столкновение с советскими сторожевыми кораблями. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал контр-адмирал, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Богдашин.

По его словам, в советские воды вторглись эсминец «Кэрон» и крейсер «Йорктаун». На это незамедлительно отреагировали сторожевики «Беззаветный» и СКР-6. В те годы Богдашин был капитаном второго ранга и командовал «Беззаветным».

«Американцы входят через пять-семь минут в наши территориальные воды, мы находимся рядом — с левого борта у них. То есть мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла (более 40 км/ч. — Ред.), американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер», — рассказал контр-адмирал.

Богдашин отметил, что это был настоящий бой, хоть и без стрельбы. Американцы совершенно не ожидали ответных действий со стороны российских военных. Контр-адмирал добавил, что удар был «плавным», однако на такой скорости у них оборвался якорь и обогнул американский корабль в воздухе. В результате он распорол часть обшивки у корабля США.

30 лет назад два сторожевых корабля «Беззаветный» и СКР-6 совершили навал на ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» из состава шестого флота США, которые ранее уже заходили за морскую границу СССР у южного побережья Крыма, что советская сторона расценивала как провокацию. После нескольких столкновений и подключения к делу авиации корабли США ушли в нейтральные воды.