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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к посту запись разговора.

В начале беседы Столяров сказал, что «Кремль на проводе». В ответ мужчина, похожий голосом на президента Украины, воскликнул: «Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!», очевидно, догадавшись, что говорит с пранкером.

Затем собеседник Лексуса поинтересовался о причинах звонка. В ответ пранкер заявил, что просит снятия запрета Службы безопасности Украины на въезд в страну.

«Ну у нас, смотрите... Я когда... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?» — прозвучало в ответ, после чего голос собеседника прервался.

В июле сообщалось, что Лексус разыграл главу полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Пранкер пообщался с генералом от лица президента Украины Владимира Зеленского.

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