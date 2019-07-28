Представившийся Зеленским пранкер разыграл украинского генерала

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли главу полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Лексус пообщался с генералом от лица президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщило 28 июля издание «Страна.ua», первым Глуховере позвонил Вован, представившийся журналистом. Пранкер задал генералу вопрос о видеозаписи, которая не так давно появилась в интернете и из-за которой Зеленский потребовал отправить Глуховерю в отставку. На видео запечатлено, как чиновник вызывает спецназ для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. Глуховеря в связи с этим пожаловался на «козни российской пропаганды». На вопрос о том, как связаны «российская пропаганда» и нарушение им закона, генерал отвечать не стал.

Позже Глуховере позвонил Лексус и, представившись Зеленским, поинтересовался, откуда взялась видеозапись с участием генерала. Глуховеря ответил, что разбирается, откуда появился распространенный блогерами ролик. Когда «президент» начал сердиться, полицейский начальник пообещал выполнить все его указания и действовать в соответствии с законодательством.

Накануне президент Украины, комментируя видео с участием Глуховери, призвал главу МВД страны Арсена Авакова уволить генерала. Он предупредил чиновников, что «времена безнаказанности» прошли, и посоветовал тем из них, кто нарушает закон, «писать явки с повинной, увольняться или бежать».