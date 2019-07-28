Прямой эфир

Представившийся Зеленским пранкер разыграл украинского генерала

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли главу полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Лексус пообщался с генералом от лица президента Украины Владимира Зеленского.

Разговорный жанр: пранкеры освоились в международной политике
Почему Петр Порошенко и другие политики всё чаще становятся жертвами розыгрышей

Как сообщило 28 июля издание «Страна.ua», первым Глуховере позвонил Вован, представившийся журналистом. Пранкер задал генералу вопрос о видеозаписи, которая не так давно появилась в интернете и из-за которой Зеленский потребовал отправить Глуховерю в отставку. На видео запечатлено, как чиновник вызывает спецназ для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. Глуховеря в связи с этим пожаловался на «козни российской пропаганды». На вопрос о том, как связаны «российская пропаганда» и нарушение им закона, генерал отвечать не стал.

Позже Глуховере позвонил Лексус и, представившись Зеленским, поинтересовался, откуда взялась видеозапись с участием генерала. Глуховеря ответил, что разбирается, откуда появился распространенный блогерами ролик. Когда «президент» начал сердиться, полицейский начальник пообещал выполнить все его указания и действовать в соответствии с законодательством.

Накануне президент Украины, комментируя видео с участием Глуховери, призвал главу МВД страны Арсена Авакова уволить генерала. Он предупредил чиновников, что «времена безнаказанности» прошли, и посоветовал тем из них, кто нарушает закон, «писать явки с повинной, увольняться или бежать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог назвал главных врагов Зеленского
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии от имени Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017