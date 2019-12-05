«Газпром» оценит выгоду газопровода через Монголию из России в Китай

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что «Газпром» рассчитает, насколько прокладка второго российско-китайского газопровода, который пройдет через Монголию, выгодна для РФ. Об этом 5 декабря пишет «РИА Новости».

«Сейчас обсчитывается экономическое обоснование. Надо понять, насколько экономически (выгодно. — Ред.). Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку это газопровод, который должен обеспечивать не только Монголию, но и Китай», — рассказал Гордеев.

По его словам, расчеты и готовые предложения по этому вопросу будут готовы в течение полугода. Помимо «Газпрома», в проработке участвует Минэнерго.

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Он транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода — около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. На запланированный уровень поставок — до 38 млрд куб. м газа в год — предполагается выйти в течение пяти лет.